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CSN eyalete bağlı enerji üreticisini satın aldı

Salı, 02 Ağustos 2022 10:50:03 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), Rio Grande do Sul’un enerji üreticisi ve dağıtımcısı CEEE-G için başlatılan özelleştirilme sürecinin kazananı oldu.

CSN eyalete bağlı CEEE-G’nin %66,23 sermayesine eşdeğer hisse için 928 milyon BRL (179 milyon $) ödeme yapacak. Şirket ayrıca CEEE-G’ye ait enerji santrallerinin 30 yıllık imtiyaz hakkı için 1,94 milyar BRL daha ödeyecek. Santrallerin toplam enerji kapasitesinin 1,27 milyon megavat seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, CSN, Quebra-Queixo hidroelektrik santralinin sahibi Companhia Energetica Chapeco’nun devralımı için anlaşma imzalamıştı.

1$ = 5,17 BRL (1 Ağustos)


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) 

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