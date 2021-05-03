CSN CEO’su şirketin geleceğine yönelik olumlu bir tablo çiziyor

Pazartesi, 03 Mayıs 2021 09:34:03 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) CEO’su ve şirketin halka arz edilen demir cevheri birimi CSN Mineração’nun Yönetim Kurulu Başkanı Benjamin Steinbruch, şirketin geleceğine yönelik olumlu bir tablo çizdi.

Steinbruch, Şubat ayında halka arz edildikten sonra birçok yatırımcının dikkatini çeken şirketin geleceğiyle ilgili olumlu düşüncelerinin değişmediğini söyledi. CEO, CSN Mineração’nun büyüme planlarını “agresif” olarak tanımlarken, 2021 yılı için 38-40 milyon mt demir cevheri üretimi beklediğini de belirtti.

Şirket ayrıca, demir cevheri maliyetinin 16$/mt’a ulaşmasını bekliyor. CSN Mineração’nun Finans Müdürü Pedro Oliva, “Önümüzdeki günlerde hacmimizin artmasıyla birlikte sabit giderlerimizin düşmesini bekliyoruz,” açıklamasını yaptı.

Oliva ayrıca, CSN Mineração’nun şirket dışı demir cevheri alımlarının da artacağını dile getirdi. Şirket, şirket dışı tedarikçilerden 10-11 milyon mt mal alımı yapacak.