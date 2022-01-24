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CSN çelik satışlarını artırabilir

Pazartesi, 24 Ocak 2022 10:25:30 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), Çin’in çelik üretimini azaltmak üzere olması nedeniyle hem iç hem de dış piyasalara yapacağı satışlarını artırabileceğini belirtti.

Çin’in çelik üretimini ve ihracatını azaltmasının CSN gibi Brezilyalı çelik üreticilerine fırsat yaratabileceği söyleniyor.

Bank of America (BoA) analistleri, sektörün normalleşmesine rağmen Brezilya yerel çelik talebinin iyi seyrettiğini belirtti. Ayrıca, Brezilya çelik piyasasındaki dinamiklerin korunabileceğini ve buna bağlı olarak Brezilya çıkışlı uzun mamul fiyatlarının artabileceğini ekledi.

BoA analistleri, “İnşaat sektöründen gelen talebin otomotiv sektörüne kıyasla nispeten daha iyi olacağı beklentimiz sebebiyle uzun mamulü yassı mamullere tercih ediyoruz,” yorumunu yaptı.


Etiketler: Güney Amerika  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  Brezilya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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