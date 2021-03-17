CSN çelik fiyatlarını Nisan ayında ürüne göre %10 ve %15 artıracak

Çarşamba, 17 Mart 2021 12:19:39 (GMT+3) | Sao Paulo

Valor tarafından yapılan bir habere göre, Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) çelik fiyatlarını Nisan ayında %15’e kadar artırması bekleniyor.

CSN, belirli ürünlerinin fiyatlarını %10, inşaat demiri gibi diğer ürünlerinin fiyatlarını ise %15 artırmayı planlıyor. Söz konusu fiyat artışı 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

CSN Ticari Direktörü Luiz Fernando Martinez, fiyat artışlarının, Brezilya realinin dolar karşısında zayıflaması, dolara bağlı bazı hammaddelerin fiyatları ve istikrarlı yerel çelik talebi nedeniyle yapılacağını söyledi.

Martinez, Çin’de sıcak sacın 760-780$/mt aralığından satıldığını, Brezilya’da ise aynı ürünün çok daha ucuz olduğunu söyledi. Ancak, Brezilya’daki sıcak sac için belirli bir fiyat belirtmedi.