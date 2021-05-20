CSN çelik fiyatlarını Haziran ve Temmuz’da artıracak

Perşembe, 20 Mayıs 2021 10:13:34 (GMT+3) | Sao Paulo

Medya kuruluşu Estadao’nun yaptığı haberde, Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN), Haziran ve Temmuz üretimli tüm mamullerinde fiyatları artıracağı açıklandı. Buna göre şirket, hem Haziran hem Temmuz aylarında fiyatlarını %7,5 artıracak.

Öte yandan, CSN, otomobil üreticileri için de çelik fiyatlarında %70 artışa gidecek. Sektördeki son fiyat artışı bu yılın Ocak ayında duyurulmuştu. Söz konusu haberde, şirketin yerel otomobil üreticileriyle yıllık sözleşme yapmak yerine üç aylık sözleşme yapacağı da bildirildi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, beklenen fiyat artışı CSN’nin ve Brezilya çelik sektörünün güçlü ivmesini destekleyecek. Tüm yerli çelik üreticileri bu yılın ilk çeyreğinde mali sonuçlarında artış açıklamıştı.

CSN, bu yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 1,31 milyar BRL (247,1 milyon $) net zarardan, 5,69 milyar BRL (1,07 milyar $) net kâra geçtiğini açıklamıştı.