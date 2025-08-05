 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CSN...

CSN Brezilya’daki lojistik varlıklarını elden çıkarmayı planlıyor

Salı, 05 Ağustos 2025 09:43:45 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, Brezilya’nın kuzeydoğusundaki demir yolu işletmeleri ve güneydoğusundaki liman tesislerini kapsayan bazı lojistik varlıklarını elden çıkarmayı planladığını duyurdu.

Şirket, bu girişimin finansal kaldıraç oranını azaltmayı hedeflediğini belirtirken, söz konusu satışlardan yaklaşık 4,6 milyar $ gelir elde etmeyi bekliyor. Satış kapsamına alınan varlıklar arasında, kuzeydoğu eyaletlerini, Pecem (Ceará) ve Suape (Pernambuco) limanlarına bağlayan FTL ve TLSA demir yolu hatları yer alıyor. Ayrıca Rio de Janeiro eyaletinde bulunan Itaguai Limanı’ndaki iki deniz terminali ve Sepetiba Tecon konteyner terminali de satış planına dahil edildi.

CSN, 2025 yılı ikinci çeyrek sonunda kaldıraç oranının FAVÖK’ün 3,24 katı seviyesinde olduğunu açıklamıştı. Şirket, planlanan varlık satışlarının ardından bu oranın 3’ün altına düşeceğini öngörüyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) 

Benzer Haber ve Analizler

CSN 2025’in ikinci çeyreğinde net zarar açıkladı

05 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları yükseliş kaydetti

09 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları iki haftadır yatay

03 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları gevşedi

20 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatlarında düşüş görüldü

19 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Klöckner, Brezilya çelik piyasasından çekiliyor

17 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatlarında düşüş görüldü

13 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları artış gösterdi

19 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat bir kez daha geriledi

25 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

CSN ve Petrobras hidrojen üretim tesisi inşa etmeyi planlıyor

24 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis