CSN Brezilya’daki lojistik varlıklarını elden çıkarmayı planlıyor

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, Brezilya’nın kuzeydoğusundaki demir yolu işletmeleri ve güneydoğusundaki liman tesislerini kapsayan bazı lojistik varlıklarını elden çıkarmayı planladığını duyurdu.

Şirket, bu girişimin finansal kaldıraç oranını azaltmayı hedeflediğini belirtirken, söz konusu satışlardan yaklaşık 4,6 milyar $ gelir elde etmeyi bekliyor. Satış kapsamına alınan varlıklar arasında, kuzeydoğu eyaletlerini, Pecem (Ceará) ve Suape (Pernambuco) limanlarına bağlayan FTL ve TLSA demir yolu hatları yer alıyor. Ayrıca Rio de Janeiro eyaletinde bulunan Itaguai Limanı’ndaki iki deniz terminali ve Sepetiba Tecon konteyner terminali de satış planına dahil edildi.

CSN, 2025 yılı ikinci çeyrek sonunda kaldıraç oranının FAVÖK’ün 3,24 katı seviyesinde olduğunu açıklamıştı. Şirket, planlanan varlık satışlarının ardından bu oranın 3’ün altına düşeceğini öngörüyor.