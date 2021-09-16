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CSN: Brezilya’da yerel çelik talebi pandemi öncesinde kaydedilen seviyelerde yatay seyrediyor

Perşembe, 16 Eylül 2021 09:28:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), yerel çelik talebinin, Covid-19 pandemisi öncesinde kaydedilen seviyelerde yatay seyrettiğini belirtti.

Şirket, yerel çelik talebinin, kısa vadede yatay seyretmesini ve önümüzdeki 18-24 aylık süreçte ise yerel çelik fiyatlarından elde edilen yüksek kâr marjlarının devam etmesini beklediğini bildirdi.

Credit Suisse analistlerinden Caio Ribeiro, Çin piyasasının, yerel inşaat sektörünü canlı tutmasına bağlı olarak CSN’nin, 2022 yılında, demir cevheri fiyatlarının 100$/mt seviyesinin üzerinde yer almasını beklediğini dile getirdi.

Ayrıca, şirketin, enerji sektöründe fırsatlar aradığı, yeni galvanizleme hattı kurmayı ve 2024-2025 yılları arasında demir cevheri üretimini 20 milyon mt artırmayı düşündüğü öğrenildi.


Etiketler: Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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