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CSN 35,9 milyon $’lık çelik nakliyat sözleşmesi imzaladı

Perşembe, 14 Ekim 2021 09:47:39 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) ile hissedarı olduğu lojistik şirketi MRS Logistica’nın 35,9 milyon $’lık (200 milyon BRL) çelik nakliyat sözleşmesi imzaladığı duyuruldu.

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) ile hissedarı olduğu lojistik şirketi MRS Logistica’nın 35,9 milyon $’lık (200 milyon BRL) çelik nakliyat sözleşmesi imzaladığı duyuruldu.31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olan sözleşme kapsamında MRS, şirkete ait çelik mamullerinin nakliyesini, demir yolu üzerinden yapacak.


Etiketler: çelik üretimi  Brezilya  Güney Amerika  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  |  benzer haberler »


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