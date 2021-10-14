CSN 35,9 milyon $’lık çelik nakliyat sözleşmesi imzaladı

Perşembe, 14 Ekim 2021 09:47:39 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) ile hissedarı olduğu lojistik şirketi MRS Logistica’nın 35,9 milyon $’lık (200 milyon BRL) çelik nakliyat sözleşmesi imzaladığı duyuruldu.

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) ile hissedarı olduğu lojistik şirketi MRS Logistica’nın 35,9 milyon $’lık (200 milyon BRL) çelik nakliyat sözleşmesi imzaladığı duyuruldu.31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olan sözleşme kapsamında MRS, şirkete ait çelik mamullerinin nakliyesini, demir yolu üzerinden yapacak.