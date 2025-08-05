 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CSN...

CSN 2025’in ikinci çeyreğinde net zarar açıkladı

Salı, 05 Ağustos 2025 09:36:16 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, önceki çeyrekte kaydettiği 731,6 milyon BRL net zarara kıyasla 2025’in ikinci çeyreğinde 130,4 milyon BRL (23,7 milyon $) net zarar ettiğini açıkladı.

Satışlardan elde edilen net gelir aynı bazda %1,97 düşüşle 10,69 milyar BRL olurken, brüt kârı %7,66 düşüşle 2,76 milyar BRL, faaliyet kârı ise %85,07 düşüşle 1,64 milyar BRL seviyelerinde kaydedildi.

Yerel çelik satışlarının tonajı %4,9 düşüşle 750.000 mt seviyesinde kaydedilirken, çelik ihracatı %25,8 düşüşle 263.000 mt oldu. 

Yerel demir cevheri satışları ise %2,6 artışla 1,07 milyon mt oldu. Demir cevheri ihracatı %25,2 artışla 10,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin AVFÖK değerinin %22’sini çelik üretimi, %46,6’sını madencilik, %19,6’sını lojistik, %11,1’ini enerji ve %9,6’sını çimento segmentleri oluşturdu.

1 $ = 5,50 BRL (4 Ağustos)


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) 

Benzer Haber ve Analizler

CSN Brezilya’daki lojistik varlıklarını elden çıkarmayı planlıyor

05 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları yükseliş kaydetti

09 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları iki haftadır yatay

03 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları gevşedi

20 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatlarında düşüş görüldü

19 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Klöckner, Brezilya çelik piyasasından çekiliyor

17 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatlarında düşüş görüldü

13 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları artış gösterdi

19 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat bir kez daha geriledi

25 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

CSN ve Petrobras hidrojen üretim tesisi inşa etmeyi planlıyor

24 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis