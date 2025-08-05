CSN 2025’in ikinci çeyreğinde net zarar açıkladı

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, önceki çeyrekte kaydettiği 731,6 milyon BRL net zarara kıyasla 2025’in ikinci çeyreğinde 130,4 milyon BRL (23,7 milyon $) net zarar ettiğini açıkladı.

Satışlardan elde edilen net gelir aynı bazda %1,97 düşüşle 10,69 milyar BRL olurken, brüt kârı %7,66 düşüşle 2,76 milyar BRL, faaliyet kârı ise %85,07 düşüşle 1,64 milyar BRL seviyelerinde kaydedildi.

Yerel çelik satışlarının tonajı %4,9 düşüşle 750.000 mt seviyesinde kaydedilirken, çelik ihracatı %25,8 düşüşle 263.000 mt oldu.

Yerel demir cevheri satışları ise %2,6 artışla 1,07 milyon mt oldu. Demir cevheri ihracatı %25,2 artışla 10,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin AVFÖK değerinin %22’sini çelik üretimi, %46,6’sını madencilik, %19,6’sını lojistik, %11,1’ini enerji ve %9,6’sını çimento segmentleri oluşturdu.

1 $ = 5,50 BRL (4 Ağustos)