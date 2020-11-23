CSN 2 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete başlattı

Pazartesi, 23 Kasım 2020 10:15:40 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), Rio de Janeiro eyaletinin Volta Redonda şehrindeki Presidente Vargas tesisinde bulunan 2 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete soktuğunu açıkladı.

CSN, fırının yıllık 1,5 milyon mt kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Söz konusu fırının üretimi bu yılın Mayıs ayında askıya alınmıştı ve şirket, fırını yeniden faaliyete başlatmanın amacının yerel piyasada artan çelik talebini karşılamak adına çelik üretimini artırmak olduğunu söyledi.