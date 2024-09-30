CPCA: Çin’in yerel binek araç satışları 22,3 milyon adede ulaşacak

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) genel sekreteri Cui Dongshu, 27-29 Eylül tarihlerinde Hainan eyaletinde düzenlenen Dünya Elektrikli Araç Kongresi’nde (WNEVC) Çin’in iç piyasadaki binek araç satışlarının 2024 yılında yıllık %3 artışla 22,3 milyon adede ulaşacağını, bunun 10,4 milyon adedini ise %34 artışla elektrikli araçların oluşturacağını ifade etti.
CPCA yıl sonunda binek araç satışlarının 22,2 milyon adede ulaşacağı tahmininde bulunmuştu. 100.000 adetlik artış teşvik politikalarından kaynaklanıyor.