Corinth Pipeworks Güneydoğu Akdeniz’deki Tamar doğal gaz sahası projesine boru tedarik edecek

Belçika merkezli Cenergy Holdings’in çelik boru birimi Atina merkezli Yunan çelik boru tedarikçisi Corinth Pipeworks, Güneydoğu Akdeniz’de bulunan Tamar doğal gaz sahası optimizasyonun geliştirilmesi için ABD merkezli petrol rafinerileri şirketi Chevron Corporation’ın bağlı kuruluşu Chevron Mediterranean’a yaklaşık 155 km 20” çapında boyuna su altı ark kaynaklı çelik boru tedarik edeceğini açıkladı.
Söz konusu projeyle altyapı oluşturularak maksimum 1.700 metre derinlikteki borular doğal gazın İsrail’in kıyısına taşınmadan önce işleneceği açık deniz platformuna bağlanacak.
Corinth’in Yunanistan’da bulunan tesislerinde üretilecek ve korozyon önleyiciyle kaplanacak olan boruların kurulumunun 2024 yılında gerçekleşmesi planlanıyor.