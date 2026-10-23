CISA: Üretim ve stokların kontrol altında tutulması sektörde istikrar için kritik önem taşıyor

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Eylül ayında yerel çelik talebinin beklentilerin altında kaldığını ve hammadde maliyetlerinin yüksek seyrettiğini, bunun sonucunda yerel çelik fiyatlarının dar bir aralıkta dalgalandığını belirtti. Ekim ayına girilmesiyle kok fiyatlarında düşüş süreci başlarken, demir cevheri fiyatlarının da zayıf seyretmesi maliyet desteğini azalttı ve yerel çelik fiyatlarının dalgalı bir düşüş eğilimine girmesine neden oldu. CISA, dikkat edilmesi gereken başlıca konulara değindi.

İlk olarak, çelik talebi üzerindeki aşağı yönlü baskının devam ettiği belirtildi. Dünya Çelik Birliğinin kısa süre önce açıkladığı tahmine göre küresel çelik talebinin 2026 yılında 1,72 milyar mt seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bununla birlikte Çin'in çelik talebinin %2 düşeceği öngörülürken, söz konusu tahmin Nisan ayında açıklanan beklentiye kıyasla aşağı yönlü revize edildi.

İkinci olarak CISA, üretimin sektör genelinde disiplinli bir şekilde kontrol edilmesi ve stokların azaltılmasının faaliyetlerde istikrarı sağlamak açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Ekim ayı sonundan Kasım ayına kadar olan dönemde, dördüncü çeyrekte talebin zayıflaması ile kış dönemi için stok yapma beklentilerinin aynı zamana denk gelmesi nedeniyle hem arz hem de talep tarafındaki belirsizliklerin artacağı belirtildi. Üreticilerin piyasa koşullarını göz ardı ederek üretime yeniden başlamaları ve fiyatlardan ziyade satış hacimlerini artırmaya odaklanmaları halinde, üretim artmasına rağmen verimliliğin yükselmediği olumsuz bir tablonun yeniden ortaya çıkabileceği belirtildi. Böyle bir durumun fiyatları aşağı çekmenin sektördeki zararı artırabileceği ifade edildi. Bu nedenle üreticilerin verimliliğe öncelik vermeleri, üretim miktarlarını satışlarına göre belirlemeleri, üretim artışlarının hızını kontrollü şekilde yönetmeleri ve stoklarını makul seviyelerde tutmaları gerektiği vurgulandı. Aynı zamanda bazı üreticilerin kış dönemi stok politikalarının, kok fiyatlarındaki düşüşün hızının ve nihai kullanıcı talebindeki değişimlerin yakından takip edilmesi gerektiği belirtildi. CISA, üreticilerin kârlarında kısa vadeli bir iyileşme görülse bile üretimi kontrol altında tutmaya devam etmeleri ve fiyatları düşürerek birbirleriyle rekabete girmekten kaçınmaları gerektiğini vurguladı.