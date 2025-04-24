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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan ayı ortasında %1,5 arttı, stoklar da yükseldi

Perşembe, 24 Nisan 2025 09:54:59 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Nisan ayı ortasında (11-20 Nisan), Nisan ayının başına (1-Nisan) kıyasla %1,5 artışla 2,23 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik Nisan ayı başında, Mart ayı sonuna (21-31 Mart) kıyasla %3,4 artışla 2,19 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları yükseldi ve 20 Nisan itibarıyla 10 Nisan tarihine kıyasla %4,2 artışla 16,71 milyon mt olarak kaydedildi. 


Etiketler: Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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