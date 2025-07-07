CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Haziran ayının sonunda %0,9 düştü, stoklar arttı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayı sonunda (21-30 Haziran), Haziran ayı ortasına (11-20 Haziran) kıyasla %0,9 düşüşle 2,13 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Haziran ayı ortasında, Haziran ayı başına (1-10 Haziran) kıyasla %0,5 düşüşle 2,15 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Haziran tarihine kıyasla %4,7 artışla 15,45 milyon mt olarak kaydedildi.