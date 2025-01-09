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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık sonunda %5,3 gerilerken, stoklar azaldı

Perşembe, 09 Ocak 2025 09:56:33 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayı sonunda (21-31 Aralık), Aralık ayı ortasına (11-20 Aralık) kıyasla %5,3 düşüşle 1,87 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayı ortasında, Aralık ayı başına kıyasla %2,3 düşüşle 1,98 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

31 Aralık tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Aralık tarihine kıyasla %15,5 düşüşle 12,37 milyon mt’a geriledi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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