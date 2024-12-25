CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık ortasında %2,3 gerilerken, stoklar yukarı yönlü

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Aralık ayı ortasında (11-20 Aralık), Aralık ayı başına (1-10 Aralık) kıyasla %2,3 düşüşle 1,98 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayı başında, Kasım ayı sonuna kıyasla %3,2 düşüşle 2,02 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

20 Aralık tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Aralık tarihine kıyasla %3,2 artışla 14,64 milyon mt’a çıktı.