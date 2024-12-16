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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık başında %3,2 düşerken, stoklar yükseldi

Pazartesi, 16 Aralık 2024 13:27:11 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Aralık ayı başında (1-10 Aralık), Kasım ayı sonuna (21-30 Kasım) kıyasla %3,2 düşüşle 2,02 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım ayı sonunda, Kasım ayı ortasına kıyasla %0,5 artışla 2,09 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

10 aralık tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 30 Kasım tarihine kıyasla %7,8 artışla 14,18 milyon mt’a yükseldi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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