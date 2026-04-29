CISA: Çin’de büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin brüt kârı 2026’nın ilk çeyreğinde %5,1 düştü

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Jiang Wei, 29 Nisan’da yaptığı açıklamada, bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin’deki büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerinin (tüm CISA üyeleri) toplam faaliyet gelirinin yıllık %1,2 artışla 1,49 trilyon RMB (0,22 trilyon $) seviyesinde gerçekleştiğini, aynı dönemde brüt kârın ise yıllık %5,1 düşüşle 21,7 milyar RMB (3,2 milyar $) olduğunu belirtti.

CISA yetkilisi, Orta Doğu’daki yüksek jeopolitik gerilimler nedeniyle artan petrol fiyatlarının madencilik maliyetlerini ve navlun ücretlerini yükselttiğini ifade etti. Nisan ayında demir cevheri liman stokları 170 milyon mt ile tarihi zirveye ulaşmasına rağmen ithal demir cevheri fiyatlarının 105-110$/mt gibi dar bir bantta dalgalanmaya devam ettiği belirtildi.

CISA’nın üye şirketler arasında gerçekleştirdiği ankete göre katılımcıların %60’ı bu yılın ikinci çeyreğinde çelik talebinin çeyreklik bazda artmasını bekliyor ve büyük çoğunluk piyasa görünümüne ilişkin iyimser duruşunu koruyor.