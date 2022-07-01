Çinli SGIS 2.200 metreküplük yüksek fırın inşa edecek

Cuma, 01 Temmuz 2022 11:45:58 (GMT+3) | Şanghay



Çin’in Guangdong eyaletinde faaliyet gösteren çelik üreticisi SGIC Songshan, yıllık üretim kapasitesi 1,87 milyon mt olacak 2.200 metreküplük yeni bir yüksek fırın inşa etmeyi planladığını duyurdu. Bu projeyle üreticinin yıllık 1,98 milyon mt kapasitesi bulunan ve 2021 yılının Kasım ayında kaldırılan 7 No’lu 2.200 metreküplük yüksek fırını değiştirilecek ve kalan 110.000 mt’luk demir eritme kapasitesi sonraki projeler için bekletilecek.

Benzer Haber ve Analizler