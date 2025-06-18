 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çinli...

Çinli Jiuli SMS Group'tan üç soğuk pilger haddesi sipariş etti

Çarşamba, 18 Haziran 2025 13:47:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Çinli paslanmaz çelik üreticisi Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Zhejiang eyaletindeki Huzhou City tesisi için Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group'tan üç adet soğuk pilger haddesi aldığını açıkladı. Sipariş, ölçüm sistemlerinde ve buhar üretimi faaliyetlerinde kullanılan dikişsiz paslanmaz çelik boruların üretim kapasitesini artırmak için tasarlanmış bir adet KPW 50 LC pilger haddesi ve iki adet KPW 25 LC pilger haddesi içeriyor.

KPW 50 LC, 25-64 mm çaplı boruları işleyerek 14-48 mm arasına kadar daraltıyor. Daha küçük boyuttaki KPW 25 LC  ise 12-38 mm ebatlı boruları işleyip 8-30 mm ebatlı dikişsiz çelik boru üretiyor.

Yeni hadde boru ebatları ve duvar kalınlığında ince ayarlamalar yapıp sanayi sektörlerinin talep ettiği yüksek kaliteli ürünlerin üretilmesini sağlayacak. Bu yatırım, halihazırda 70'ten fazla ülkeye yüksek performanslı boru ihraç eden Jiuli'nin küresel çapta rekabetçiliğini güçlendirecek. 


Etiketler: Boru Borular Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla yatay, talep zayıf seyrediyor

19 Haz | Boru

Vallourec Katar'a OCTG boru tedarik edecek

19 Haz | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları bu hafta değişmedi

18 Haz | Boru

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Nisan döneminde %8,9 azaldı

18 Haz | Çelik Haberler

Tubos Reunidos yüksek kalite dikişsiz borularıyla Hindistan enerji piyasasını destekleyecek

17 Haz | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı halen aşağı yönlü, Kanada’da artış gözlendi

17 Haz | Çelik Haberler

EUROFER: Küresel belirsizlik AB’de boru üretimini olumsuz etkilemeye devam ediyor

13 Haz | Çelik Haberler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 2-8 Haziran döneminde hafif düşüşler kaydetti

13 Haz | Çelik Haberler

ABD Arjantinli Siderca’dan ithal OCTG boru için nihai antidamping marjını belirledi

13 Haz | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla gevşedi

12 Haz | Boru





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis