Çinli Jiuli SMS Group'tan üç soğuk pilger haddesi sipariş etti

Çinli paslanmaz çelik üreticisi Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Zhejiang eyaletindeki Huzhou City tesisi için Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group'tan üç adet soğuk pilger haddesi aldığını açıkladı. Sipariş, ölçüm sistemlerinde ve buhar üretimi faaliyetlerinde kullanılan dikişsiz paslanmaz çelik boruların üretim kapasitesini artırmak için tasarlanmış bir adet KPW 50 LC pilger haddesi ve iki adet KPW 25 LC pilger haddesi içeriyor.

KPW 50 LC, 25-64 mm çaplı boruları işleyerek 14-48 mm arasına kadar daraltıyor. Daha küçük boyuttaki KPW 25 LC ise 12-38 mm ebatlı boruları işleyip 8-30 mm ebatlı dikişsiz çelik boru üretiyor.

Yeni hadde boru ebatları ve duvar kalınlığında ince ayarlamalar yapıp sanayi sektörlerinin talep ettiği yüksek kaliteli ürünlerin üretilmesini sağlayacak. Bu yatırım, halihazırda 70'ten fazla ülkeye yüksek performanslı boru ihraç eden Jiuli'nin küresel çapta rekabetçiliğini güçlendirecek.