 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çinli...

Çinli Hengyang Valin dikişsiz boru kapasitesini artırmak için Danieli ile anlaştı

Pazartesi, 17 Kasım 2025 11:48:44 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Çin’de inşası devam eden büyük ölçekli yeni boru haddehanesi projesi kapsamında iki adet SDM kesme hattının tedariki için Çin merkezli boru üreticisi Hengyang Valin’den sipariş aldığını açıkladı. Danieli’nin açıklamasına göre tesis tamamlandığında dünyanın en büyük dikişsiz boru üretim hattı olacak şekilde tasarlanıyor. Yeni ekipmanın 2026 yılında devreye alınması hedefleniyor.

Danieli’ye göre yeni kesme hatları biri kütük kesme ünitesi ve diğeri boru katmanı kesme ünitesinden oluşan iki birime sahip olacak. Her iki hat da tesisin haddehanesine tam entegre şekilde çalışacak. Yılda 800.000 mt’un üzerinde dikişsiz boru üretimi için tasarlanan hatta 323,8 mm ila 610 mm çapında ve 65 mm’ye kadar duvar kalınlığında üretim yapılacak.


Etiketler: Boru Borular Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Vallourec’in Ocak-Eylül satış geliri boru segmentindeki düşüş nedeniyle geriledi

17 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları yatay veya hafifçe aşağı yönlü

13 Kas | Boru

Sumitomo Corporation Umman’da entegre enerji tedarik şirketi kuracak

13 Kas | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay seyrederken, iç piyasa durgunluğunu koruyor

12 Kas | Boru

Erciyas Çelik Boru 2025’in Ocak-Eylül döneminde net zarar kaydetti

12 Kas | Çelik Haberler

Interpipe ve ASOS Abu Dabi’de dikişsiz boru tesisi kuracak

11 Kas | Çelik Haberler

Vallourec'ten Ohio’daki tesisine 48 milyon $’lık boru işleme hattı yatırımı

11 Kas | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı artış kaydetti - 46. hafta, 2025

11 Kas | Çelik Haberler

Borusan Boru 2025’in Ocak-Eylül döneminde net kârını artırdı, beklentiler yukarı yönlü

10 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %11,9 geriledi

07 Kas | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  10 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  8,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  7,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis