Çinli Hengyang Valin dikişsiz boru kapasitesini artırmak için Danieli ile anlaştı

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Çin’de inşası devam eden büyük ölçekli yeni boru haddehanesi projesi kapsamında iki adet SDM kesme hattının tedariki için Çin merkezli boru üreticisi Hengyang Valin’den sipariş aldığını açıkladı. Danieli’nin açıklamasına göre tesis tamamlandığında dünyanın en büyük dikişsiz boru üretim hattı olacak şekilde tasarlanıyor. Yeni ekipmanın 2026 yılında devreye alınması hedefleniyor.

Danieli’ye göre yeni kesme hatları biri kütük kesme ünitesi ve diğeri boru katmanı kesme ünitesinden oluşan iki birime sahip olacak. Her iki hat da tesisin haddehanesine tam entegre şekilde çalışacak. Yılda 800.000 mt’un üzerinde dikişsiz boru üretimi için tasarlanan hatta 323,8 mm ila 610 mm çapında ve 65 mm’ye kadar duvar kalınlığında üretim yapılacak.