Çinli Angang ve Bengang otomotiv çeliği fiyatlarını artırdı

Cuma, 15 Nisan 2022 10:45:54 (GMT+3) | Şanghay

Çinli çelik üreticileri Mayıs ayına yönelik fiyatlarını açıklarken, çoğu üreticinin fiyatlarında değişikliğe gitmediği görüldü.

Ancak Liaoning eyaleti merkezli çelik üreticileri Anshan Iron and Steel Group (Angang) ile Benxi Iron and Steel (Bengang) otomotiv çeliği fiyatlarını 100 RMB/mt (14,7$/mt) artırdı. Yassı mamul fiyatları, pandemi kapsamında uygulanan tam karantinanın ve alınan önlemlerin inşaat faaliyetlerini olumsuz etkilemesi nedeniyle uzun mamul fiyatlarına kıyasla daha iyi bir seyir gösteriyor. Pandeminin belirli bir ölçüde hafiflemesi halinde uzun mamul fiyatlarının gelecekte artması bekleniyor.