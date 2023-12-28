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Çin’in yerel tahvilleri Aralık'ta 3,1 trilyon RMB oldu

Perşembe, 28 Aralık 2023 10:54:51 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın başından 25 Aralık’a kadar geçen dönemde Çin’in yerel tahvilleri, 9,3 trilyon RMB (1,3 trilyon $) seviyesine ulaştı.

Çin’deki birkaç eyalet 2024 yılının ilk çeyreği için tahvil planlarını açıklayarak bahsedilen dönemde yaklaşık 220 milyar RMB (31 milyar $) yerel tahvil ihraç edileceğini belirtti. 

Yerel tahvillerin mümkün olan en kısa sürede ihraç edilmesi gelecek yıl için altyapı yatırımlarının hızlanmasını sağlayacak. Piyasa uzmanları altyapıya sabit varlık yatırımlarının 2024’te %5 artmasını bekliyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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