Çin’in yerel tahvilleri Aralık'ta 3,1 trilyon RMB oldu

Perşembe, 28 Aralık 2023 10:54:51 (GMT+3) | Şanghay

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın başından 25 Aralık’a kadar geçen dönemde Çin’in yerel tahvilleri, 9,3 trilyon RMB (1,3 trilyon $) seviyesine ulaştı.

Çin’deki birkaç eyalet 2024 yılının ilk çeyreği için tahvil planlarını açıklayarak bahsedilen dönemde yaklaşık 220 milyar RMB (31 milyar $) yerel tahvil ihraç edileceğini belirtti.

Yerel tahvillerin mümkün olan en kısa sürede ihraç edilmesi gelecek yıl için altyapı yatırımlarının hızlanmasını sağlayacak. Piyasa uzmanları altyapıya sabit varlık yatırımlarının 2024’te %5 artmasını bekliyor.