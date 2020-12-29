Çin’in yarı mamul ithalatı Ocak-Ekim döneminde 15 milyon mt’u aştı

Salı, 29 Aralık 2020 17:12:06 (GMT+3) | Şanghay

Çin gümrük verilerine göre, bu yıl Ocak-Ekim döneminde Çin’in yarı mamul ithalatı, yıllık bazda %919,84 artarak 15,78 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Çin 2017, 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla 490.000 mt, 1,05 milyon mt ve 3,06 milyon mt yarı mamul ithal etti.

Önceki iki ayda kaydedilen rekor seviyelerin ardından, yarı mamul ithalat hacimleri Ekim ve Kasım aylarında düşüş eğilimi gösterdi. Aralık-Ocak döneminde de ithalat hacimlerinin düşmesi bekleniyor.

2020 yılında toplam yarı mamul ve nihai mamul ithalat hacimlerinin bu yılın başındaki tüm beklentileri aşması bekleniyor. Çin Ocak-Kasım döneminde 18,56 milyon mt nihai mamul ithal etti. Buna göre, toplam ithalat yılsonunda 35 milyon mt’u aşacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 2019 yılında Çin’in çelik ithalatı yıllık %6,5 düşüşle 12,30 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Öte yandan, Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Çin’in nihai mamul ihracatının Aralık ayında daha da artarken, 2020 yılındaki toplam ihracat hacminin 2019 yılında kaydedilene kıyasla çok daha az olacağını tahmin ediyor.