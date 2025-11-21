Çin’in yarı mamul ihracatı 2025 yılı Ekim’de %21 düştü, Ocak-Ekim döneminde %157 arttı

Bu yıl Ekim ayında Çin’in yarı mamul ihracatı aylık bazda %21, yıllık bazda ise %4 düşüşle 1,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yıllık bazdaki düşüş, yıl başından bu yana kaydedilen ilk yıllık daralma olarak dikkat çekti.

Ocak-Ekim döneminde ise Çin’in toplam yarı mamul ihracatı yıllık bazda %157 artışla 11,9 milyon mt’a ulaştı. Bu artış oranı yılın ilk dokuz ayındaki seviyeye göre 58 puan daha düşük gerçekleşti.

Çin ve Karadeniz çıkışlı yarı mamul fiyatları arasındaki farkın daralması, Çin’in rekabet gücünü önemli ölçüde azalttı. Ayrıca Türkiye’nin artık hammadde veya yarı mamullerin %25’inin yerel piyasadan tedarik edilmesini şartı getirmesi, ithal yarı mamule olan talebi düşürdü. Bu nedenle Çin’in Türkiye’ye yarı mamul çelik ihracatı Eylül ayında Ağustos ayındaki 240.000 mt seviyesinden 30.000 mt’a geriledi ve Ekim ayında hiç bağlantı kaydedilmedi.

Kasım ve Aralık ayları, geleneksel olarak küresel talebin zayıf seyrettiği dönemler olduğundan, Çin’in yarı mamul ihracatının bu aylarda da gerilemesi bekleniyor.