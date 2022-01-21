Çin’in sıcak sac üretimi 2021 yılında %4,3 arttı

Cuma, 21 Ocak 2022 13:55:45 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in sıcak sac üretimi 2021 yılında yıllık %4,3 artışla 179,32 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüş, Ocak-Kasım döneminde kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha yavaş olurken, artış hızının ise 2020 yılında kaydedilen yıllık %12,2’ye kıyasla daha yavaş olduğu gözlendi.

Bu durum talep azalsa da inşaat demiri üretiminin düşmesine rağmen yassı mamul piyasasının ve fiyatlarının daha iyi bir seyir göstermesine bağlı olarak sıcak sac üretiminin kademeli olarak arttığını ortaya koydu.

Yalnızca Aralık ayında, sıcak sac üretimi aylık %24 ve yıllık %3,5 artışla 16 milyon mt seviyesinde yer aldı. Sıcak sac üretimi bir önceki ay yıllık %8,8 düşmüştü.

2021 yılında soğuk sac üretimi yıllık %11,6 artışla 45,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, yılın ilk 11 ayında kaydedilene kıyasla 0,1 puan daha yavaş oldu.

Aynı ayda, soğuk sac üretimi aylık %12,5 ve yıllık %7,4 artışla 4,41 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu yıllık artış, Kasım ayında kaydedilene kıyasla 5,2 puan daha hızlı oldu.