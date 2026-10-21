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Çin'in sıcak rulo sac üretimi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %4,8 düştü

Çarşamba, 21 Ekim 2026 10:43:04 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac üretimi yıllık sırasıyla %4,8 düşüş ve %7,1 artışla 161,83 milyon mt ve 38,86 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in sıcak rulo sac üretimi yıllık %4,9 ve aylık %1,7 düşüşle 17,43 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, soğuk rulo sac üretimi yıllık %12,9 artış ve aylık %14 düşüşle 5,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları, talebin beklentilerin altında kalması nedeniyle genel olarak düşüş eğilimi gösterdi. SteelOrbis verilerine göre sıcak rulo sac fiyatları 1-2 Eylül tarihlerinde 3.480 RMB/mt (518$/mt) ile ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 29-30 Eylül tarihlerinde 3.385 RMB/mt (504$/mt) ile en düşük seviyesine geriledi.

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 6 mm
Genişlik 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 1,3 - 20 mm
Genişlik 1.000 - 2.000 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi TERRATEK METAL
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Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 25 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
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