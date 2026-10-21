Çin'in sıcak rulo sac üretimi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %4,8 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac üretimi yıllık sırasıyla %4,8 düşüş ve %7,1 artışla 161,83 milyon mt ve 38,86 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in sıcak rulo sac üretimi yıllık %4,9 ve aylık %1,7 düşüşle 17,43 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, soğuk rulo sac üretimi yıllık %12,9 artış ve aylık %14 düşüşle 5,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları, talebin beklentilerin altında kalması nedeniyle genel olarak düşüş eğilimi gösterdi. SteelOrbis verilerine göre sıcak rulo sac fiyatları 1-2 Eylül tarihlerinde 3.480 RMB/mt (518$/mt) ile ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 29-30 Eylül tarihlerinde 3.385 RMB/mt (504$/mt) ile en düşük seviyesine geriledi.