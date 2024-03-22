Çin’in sanayi sektöründe ekipman yenileme çalışmalarının yıllık değeri 4 trilyon RMB olacak

Cuma, 22 Mart 2024 12:17:30 (GMT+3) | Şanghay

Çin Devlet Konseyi, yakın bir zamanda demir ve çelik, petrokimya, kimya, inşaat ve elektrik gibi önemli sektörlerde üretim, iletim ve dağıtım ekipmanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesini amaçlayan bir eylem planı açıklamıştı. Bu eylem planı kapsamında Çin sanayi sektörünün ekipman yenileme çalışmalarının yıllık değerinin 2024-2027 yılları arasında 4 trilyon RMB’ye (560 milyar $) ulaşacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili bazı birimler yukarıda bahsedilen önemli sektörlere yoğunlaşarak verilen mali desteği artırıp tesislerin arazi ve enerji kullanımlarıyla ilgili sorunlarını çözerek bu büyük çaplı bir ekipman yenileme seferberliğini hızlandırmak istiyor.