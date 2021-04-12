Çin’in otomobil üretim ve satışları Mart ayında %70’ten fazla arttı

Pazartesi, 12 Nisan 2021 15:11:43 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart ayında Çin’de otomobil üretimi aylık %73,6 ve yıllık %63,9 artışla 2,46 milyon adet, satışları ise aylık %71,6 ve yıllık %74,9 artışla 2,53 milyon adet oldu. Geçen yılın Mart ayında satış ve üretimde düşük bir seviye kaydedilmesi bu artış oranlarına katkıda bulundu.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Çin’de otomobil üretimi yıllık %81,7 artışla 6,35 milyon adet olurken, satışları yıllık %75,6 artışla 6,48 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında, binek araç üretimi ve satışları sırasıyla aylık %62 ve %62,2 artışla 1,88 milyon adet ve 1,87 milyon adet oldu, yıllık bazda hem satışlar hem üretim %77,4 arttı.

Ocak-Mart döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %83,1 artışla 4,96 milyon adet olurken, satışları yıllık %75,1 artışla 5,08 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Mart ayında ticari araç üretimi aylık bazda %70,2, satışları ise aylık %117,9 artış gösterdi. Aynı ayda ticari araç üretimi yıllık %55,2 artışla 579.000 adet olurken, satışlar yıllık %77,3 artışla 651.000 adet seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, ticari araç üretimi yıllık %76,9 artışla 1,40 milyon adet olurken, satışları yıllık %77,3 artışla 1,41 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Mart ayında, yeni elektrikli araç üretimi ve satışı sırasıyla yıllık 2,5 ve 2,4 kat artışla 216.000 adet ve 226.000 adet seviyesinde yer alarak Mart ayı rekoru kırdı.

Ocak-Mart döneminde ise, yeni elektrikli araç üretimi yıllık 3,2 kat artışla 533.000 adet, satışları da yıllık 2,8 kat artışla 515.000 adet seviyesinde kaydedildi.