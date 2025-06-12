 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in otomobil satışları Ocak-Mayıs döneminde %10,9 arttı

Perşembe, 12 Haziran 2025 10:57:36 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları Ocak-Mayıs döneminde sırasıyla yıllık %12,7 ve %10,9 artışla 12,82 milyon ve 12,74 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Sadece Mayıs ayında ise üretim yıllık bazda %11,6, aylık %1,1 artışla 2,65 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %11,2, aylık %3,7 artış 2,68 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk beş ayında Çin'in otomobil ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 artışla 2,49 milyon adede ulaşırken, ihracat sadece Mayıs ayında yıllık %14,5 artarak 551.000 adet oldu. 

Elektrikli araç segmentine bakıldığında, ilk beş ayda Çin’in üretim ve satışları sırasıyla yıllık %45,2 ve %44 artışla 5,7 milyon adet ve 5,6 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Satışlarda elektrikli araçların pazar payı %44’e ulaştı. 

Sadece Mayıs ayında ülkede elektrikli araç üretimi yıllık bazda %35, aylık %1,5 artışla 1,27 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %36,9, aylık %6,7 artışla 1,3 milyon adet seviyesine yükseldi ve satışlarda elektrikli araçların pazar payı %48,7’ye çıktı. 

Çin'in elektrikli araç ihracatı ilk beş ayında yılık bazda 64,6 artışla 855.000 adede ulaşırken, Mayıs ayında yıllık %120 artarak 212.000 adet oldu. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de araç üretimi ve satışları ağustos ayında düştü

11 Eyl | Çelik Haberler

Çin’de araç üretimi 2018 yılında %4,2 düşüş gösterdi

15 Oca | Çelik Haberler

Çin’in yeni elektrikli araç üretimi ocak-kasım döneminde %63,6 arttı

13 Ara | Çelik Haberler

Çin’de binek araç üretimi ocak-kasım döneminde %3,4 düştü

13 Ara | Çelik Haberler

Çin’de araç üretimi ocak-kasım döneminde %2,6 düşüş gösterdi

13 Ara | Çelik Haberler

Çin’in yeni elektrikli araç üretimi ocak-ekim döneminde %70 arttı

12 Kas | Çelik Haberler

Çin’de binek araç üretimi ocak-ekim döneminde %1 düşüş gösterdi

12 Kas | Çelik Haberler

Çin’de araç üretimi ocak-ekim döneminde %0,4 azaldı

12 Kas | Çelik Haberler

Çin’in yeni elektrikli araç üretimi ocak-eylül döneminde %73 arttı

17 Eki | Çelik Haberler

Çin’de binek araç üretimi ocak-eylül döneminde %0,1 arttı

17 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis