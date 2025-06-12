Çin’in otomobil satışları Ocak-Mayıs döneminde %10,9 arttı

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları Ocak-Mayıs döneminde sırasıyla yıllık %12,7 ve %10,9 artışla 12,82 milyon ve 12,74 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Sadece Mayıs ayında ise üretim yıllık bazda %11,6, aylık %1,1 artışla 2,65 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %11,2, aylık %3,7 artış 2,68 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk beş ayında Çin'in otomobil ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 artışla 2,49 milyon adede ulaşırken, ihracat sadece Mayıs ayında yıllık %14,5 artarak 551.000 adet oldu.

Elektrikli araç segmentine bakıldığında, ilk beş ayda Çin’in üretim ve satışları sırasıyla yıllık %45,2 ve %44 artışla 5,7 milyon adet ve 5,6 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Satışlarda elektrikli araçların pazar payı %44’e ulaştı.

Sadece Mayıs ayında ülkede elektrikli araç üretimi yıllık bazda %35, aylık %1,5 artışla 1,27 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %36,9, aylık %6,7 artışla 1,3 milyon adet seviyesine yükseldi ve satışlarda elektrikli araçların pazar payı %48,7’ye çıktı.

Çin'in elektrikli araç ihracatı ilk beş ayında yılık bazda 64,6 artışla 855.000 adede ulaşırken, Mayıs ayında yıllık %120 artarak 212.000 adet oldu.