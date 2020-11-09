Çin’in nihai mamul ithalatı Ekim ayında Eylül’e kıyasla %33 düştü

Pazartesi, 09 Kasım 2020 15:03:37 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Ekim ayında, Çin’in nihai mamul ithalatı aylık %33,03 düşüş ve yıllık %88,5 artış göstererek 1,93 milyon mt oldu. İthalatta aylık bazda görülen sert artışların ardından bu düşüş bekleniyordu. Ekim teslimli kargoların çoğu yaz aylarında satın alındı. Ekim ayındaki düşüş, Eylül ayında ithalatın aylık bazda %28,8 artarak 2,89 milyon mt seviyesinde kaydedilmesinin ardından bekleniyordu.

Çin bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %73,9 artışla 17,01 milyon mt nihai mamul ithalatı gerçekleştirdi. Bu artış yılın ilk dokuz ayında kaydedilen artışa kıyasla 1,7 puan daha fazla oldu.

Şu sıralar Çinli tüccarlar, bir süre ara vermelerinin ardından, Aralık-Ocak ayları sevkiyatlı çelik ithalatıyla halen ilgili. İlgilendikleri ürünler ise daha çok yarı mamuller ve pik demir, nihai mamule olan talepleri zayıf.