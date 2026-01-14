 |  Giriş 
Çin’in nihai mamul ihracatı 2025’te %7,5 artarak rekor kırdı

Çarşamba, 14 Ocak 2026 10:44:55 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Genel Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan son verilere göre 2025 yılı Aralık ayında Çin’in nihai mamul ihracatı aylık bazda %13,2 ve yıllık bazda %16,1 artışla 11,3 milyon mt oldu. Aralık ayında sevkiyatların beklentilerin üzerinde gerçekleştiği, ihracatçıların 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek lisans sisteminden önce mümkün olduğunca daha fazla sevkiyat yapmaya çalıştığı belirtildi.

2025 genelinde ise Çin’in nihai mamul ihracatı %7,5 artışla 119,02 milyon mt seviyesine ulaştı. Bu rakam, yıl geneli için öngörülen 116-118 milyon mt aralığındaki beklentileri de aşmış oldu.

Kaynaklara göre Ocak ayında, özellikle KDV’siz ürünlerde yaşanan sevkiyat gecikmeleri nedeniyle ihracat hacmi Aralık ayına kıyasla gerileyebilir. Ancak 2026’da Çin’in çelik ihracatına yönelik genel trendin güçlü kalması bekleniyor. Ön tahminler, Çin’in 2026 yılında yaklaşık 100-110 milyon mt nihai mamul ihraç edeceği yönünde.

Öte yandan Aralık 2025’te Çin’in nihai mamul ithalatı aylık bazda %4,2 artış ve yıllık bazda %16,6 düşüşle 517.000 mt seviyesinde kaydedildi. 2025 genelinde ise toplam nihai mamul ithalatı %11,1 düşüşle 6,06 milyon mt seviyesinde yer aldı. 


Etiketler: Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

