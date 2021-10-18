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Çin’in kömür üretimi Eylül ayında %0,9 düştü

Pazartesi, 18 Ekim 2021 11:03:26 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin ham kömür üretimi bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen yıllık %0,8 artışa kıyasla yıllık %0,9 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %1,8 düşüşle 330 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, ham kömür üretimi yıllık %3,7 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %3,6 artışla 2,93 milyar mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Çin’in kömür ithalatı yıllık %3,6 düşüşle 230,4 milyon mt seviyesine geriledi.


Etiketler: hammaddeler  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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