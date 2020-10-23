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Çin’in kömür tüketiminin 2020 yılında 2,9 milyar mt’a ulaşması bekleniyor

Cuma, 23 Ekim 2020 12:31:54 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Kömür Birliği (CNCA) Başkan Yardımcısı Sekreteri Zhang Hong, Shenzhen’de gerçekleştirilen 2020 Çin Kömür ve Kok Endüstrisi Konferansı’nda, 2020 yılında Çin’in kömür tüketiminin muhtemelen 2,9 milyar mt olacağını ve kömür tedariki ile üretiminin dengede kalacağını söyledi.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Ocak-Eylül döneminde Çin’in ham kömür üretimi yıllık %0,1 düşüşle 2,79 milyar mt olmuştu. Yalnızca Eylül ayında ise, Çin’in ham kömür üretimi yıllık %0,9 düşüşle 330 milyon mt olurken, düşüş hızı Ağustos ayında kaydedilene göre 0,8 daha fazla oldu.


Etiketler: tüketim  hammaddeler  madencilik  Çin  Uzak Doğu  koklaşabilir taş kömürü  |  benzer haberler »


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