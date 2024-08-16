Çin’in kok üretimi Ocak-Temmuz döneminde %0,4 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin kok üretimi bu yılın Ocak-Temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla %0,4 düşüşle 283,44 milyon mt oldu.

Bahsi geçen dönemde Çin’in ham kömür üretimi geçen yıla kıyasla %0,8 düşerek 2,66 milyar mt seviyesinde kaydedildi.

Ülke yalnızca Temmuz ayında yıllık %2,7 artışla 41,58 milyon mt kok üretirken ham kömür üretimi yıllık %2,8 artışla 390,37 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yedi ayında Çin yıllık %13,3 artışla 300 milyon mt kömür ithal ederken yalnızca Temmuz ayında %17,7 artışla 46,21 milyon mt kömür ithalatı yapıldı.