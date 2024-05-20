Çin’in kok üretimi Ocak-Nisan döneminde %2,1 düştü

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 10:37:33 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin kok üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,1 düşüşle 158,48 milyon mt oldu.

Bahsi geçen dönemde Çin’in ham kömür üretimi geçen yıla kıyasla %3,5 düşerek 1,48 milyar mt olurken Çin yılın ilk dört ayında yıllık %13,1 artışla 160 milyon mt kömür ithal etti.

Ülke yalnızca Nisan ayında yıllık %6,9 düşüşle 38,49 milyon mt kok üretirken ham kömür üretimi yıllık %2,9 düşüşle 371,67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı ayda Çin’in kömür ithalatı yıllık %2,9 düşüşle 371,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi.