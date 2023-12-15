Çin’in kok üretimi Ocak-Kasım döneminde %3,3 arttı

Cuma, 15 Aralık 2023 11:36:01 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin kok üretimi bu yılın Ocak-Kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,3 artışla 450,4 milyon mt oldu.

Bahsi geçen dönemde Çin’in ham kömür üretimi geçen yıla kıyasla %2,9 artarak 4,24 milyar mt oldu. Bu artış, Ocak-Kasım döneminde kaydedilen artışa kıyasla 0,2 puan daha yavaş kaydedildi. Çin yılın ilk on bir ayında yıllık %62,8 artışla 430 milyon mt kömür ithal etti.

Çin, bu yılın yalnızca Kasım ayında yıllık %34,7 artışla 43,51 milyon mt kömür ithal etti.

Çin’in yalnızca Kasım ayındaki kok ve kömür üretimi sırasıyla yıllık %7,2 ve %4,6 artışla 40,37 milyon mt ve 410 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.