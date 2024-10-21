Çin’in kok üretimi Ocak-Eylül döneminde %1,2 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin kok üretimi bu yılın Ocak-Eylül döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1,2 düşüşle 364,4 milyon mt oldu.

Bahsi geçen dönemde Çin’in ham kömür üretimi geçen yıla kıyasla %0,6 artışla 3,48 milyar mt seviyesinde kaydedildi.

Ülke yalnızca Eylül ayında yıllık %5,3 düşüşle 39,32 milyon mt kok üretirken ham kömür üretimi yıllık %4,4 artışla 414,46 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında Çin yıllık %11,9 artışla 390 milyon mt kömür ithal ederken yalnızca Eylül ayında %13 artışla 47,59 milyon mt kömür ithalatı yapıldı.