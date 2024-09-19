Çin’in kok üretimi Ocak-Ağustos döneminde %0,4 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin kok üretimi bu yılın Ocak-Ağustos döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla %0,4 düşüşle 324,78 milyon mt oldu.

Bahsi geçen dönemde Çin’in ham kömür üretimi geçen yıla kıyasla %0,3 düşerek 3,05 milyar mt seviyesinde kaydedildi.

Ülke yalnızca Ağustos ayında yıllık %2,8 düşüşle 40,89 milyon mt kok üretirken ham kömür üretimi yıllık %2,8 artışla 396,55 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk sekiz ayında Çin yıllık %11,8 artışla 340 milyon mt kömür ithal ederken yalnızca Ağustos ayında %3,4 artışla 45,84 milyon mt kömür ithalatı yapıldı.