Çin’in kok üretimi 2023 yılında %3,6 arttı

Perşembe, 18 Ocak 2024 10:38:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin kok üretimi 2023 yılında önceki yıla kıyasla %3,6 artışla 492,6 milyon mt oldu.

Bahsi geçen dönemde Çin’in ham kömür üretimi 2022’ye kıyasla %2,9 artarak 4,66 milyar mt olurken ülke 2023 yılında yıllık %61,8 artışla 470 milyon mt kömür ithal etti.

Çin, geçtiğimiz yılın yalnızca Aralık ayında yıllık %53 artışla 47,3 milyon mt kömür ithal etti.

Çin’in yalnızca Aralık ayındaki kok ve kömür üretimi sırasıyla yıllık %4,8 ve %1,9 artışla 41,28 milyon mt ve 414,31 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.