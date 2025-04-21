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Çin’in kok ihracatı Ocak-Mart döneminde %26,5 azaldı

Pazartesi, 21 Nisan 2025 09:48:54 (GMT+3)   |   Şanghay

Bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin’in metalürjik kok ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %26,5 düşüşle 1,77 milyon mt olarak kaydedildi.

Aynı dönemde Çin’in kömür ihracatı yıllık bazda %1,8 artışla 1,41 milyon mt seviyesinde yer aldı. İthalatı ise yıllık %0,9 düşüşle 114,85 milyon mt oldu. 

Sadece Mart ayında, Çin'in metalürjik kok ihracatı yıllık bazda %15,6 düşüş ve aylık %81 artışla 760.000 mt, kömür ihracatı ise yıllık %23,6 artış ve aylık %21 düşüşle 460.000 mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda kömür ithalatı yıllık bazda %6,4 düşüş ve aylık bazda %12,7 artışla 38,73 milyon mt oldu.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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