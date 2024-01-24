Çin’in kok ihracatı 2023’te %1,4 geriledi

Çarşamba, 24 Ocak 2024 11:03:17 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in kok ihracatı 2023 yılında yıllık %1,4 düşüşle 8,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin 2023 yılında Güneydoğu Asya’ya yıllık %28,3 artışla 3,71 milyon mt kok ihraç ederken bu tonaj Çin’in toplam ihracatının %42,1’ini oluşturdu.

ASEAN bölgesi ve Hindistan’da kok talebi, imalat sektörlerinin güçlü performansına bağlı olarak 2023 yılında artış gösterdi. Çin’in orta ve uzun vadeli kok ihracatında Güneydoğu Asya ve Hindistan’ın talebine göre artış olacak. Öte yandan Çin’in kok ihracatı 2024’ün Ocak-Şubat döneminde 500.000-700.000 mt olacak.

Ülke geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %2,5 düşüş ve yıllık %53,7 artışla 790.000 mt kok ihracatı gerçekleştirdi.