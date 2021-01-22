Çin’in kok ihracatı 2020 yılında %46,5 düştü

Cuma, 22 Ocak 2021 14:13:31 (GMT+3) | Şanghay

Çin gümrüğü tarafından yayımlanan aylık ithalat ve ihracat verilerine göre, Çin 202 yılında, yıllık %46,5 düşüşle 3,49 milyon mt metalürjik kok ihracatı gerçekleştirdi. Bu düşüş oranı yılın ilk on bir ayında kaydedilen düşüş oranına kıyasla 0,3 puan daha hızlı oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in kömür ihracatı yıllık %47,1 düşüşle 3,19 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu düşüş Ocak-Kasım döneminde kaydedilen yıllık düşüş oranına kıyasla 5 puan daha hızlı gerçekleşti.

Yalnızca Aralık ayında ise, Çin’in kok ihracatı aylık bazda %34,5 artış, yıllık bazda %48,5 düşüşle 390.000 mt olurken, kömür ihracatı aylık %47 ve yıllık %86,7 düşüş göstererek 90.000 mt seviyesinde kaydedildi.