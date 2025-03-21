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Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Şubat döneminde %7,5 düştü

Cuma, 21 Mart 2025 09:53:38 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre ülkenin inşaat demiri üretimi bu yılın ilk iki ayında yıllık %7,5 düşüşle 29,47 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin filmaşin üretimi ise yıllık bazda %1,1 düşüşle 20,84 milyon mt seviyesinde yer alırken, kaynaklı boru üretimi yıllık %16,5 artışla 7,54 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak ayında önce düştü, sonra yükseldi, Şubat ayının sonunda tekrar geriledi. İnşaat demiri fiyatları 21-23 Şubat tarihlerinde 3.440 RMB/mt (480$/mt) ile en yüksek seviyesinde kaydedilirken, 9-12 Ocak tarihinde kaydedilen 3.340 RMB/mt (466$/mt) en düşük seviye oldu.

 


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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