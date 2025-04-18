Çin’in inşaat demiri üretimi ilk çeyrekte %2,9 azaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi bu yılın ilk üç ayında yıllık %2,9 düşüşle 48,11 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, ülkenin filmaşin üretimi yıllık bazda %3,1 artışla 33,37 milyon mt seviyesinde yer alırken, kaynaklı boru üretimi yıllık %16,7 artışla 13,91 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Sadece Mart ayında Çin’in inşaat demiri, filmaşin ve kaynaklı boru üretimi sırasıyla %5,6, %8,5 ve %11,2 artışla 18,61 milyon mt, 12,32 milyon mt ve 6,27 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mart ayında kademeli bir düşüş kaydetti. Fiyatlar 3 Mart tarihlerinde 3.400 RMB/mt (472$/mt) ile en yüksek seviyesinde kaydedilirken, 19 Mart tarihinde kaydedilen 3.303 RMB/mt (459$/mt) en düşük seviye oldu.