Çin’in ham çelik üretimi Kasım’da aylık %4,25 geriledi

Bu yılın Kasım ayında Çin’de aylık %3,96 düşüş ve yıllık %3,9 artışla 67,48 milyon mt pik demir üretilirken ham çelik üretimi aylık %4,25 düşüş ve yıllık %2,5 artışla 78,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul üretimi ise aylık %0,5 düşüş ve yıllık %5,1 artışla 118,81 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yaklaşan ölü sezon ve kış mevsimi sebebiyle son kullanıcılardan gelen talebin azalması sonucu Kasım ayında ülkenin ham çelik üretimi önceki aya kıyasla geriledi.

Ocak-Kasım döneminde Çin’in pik demir üretimi yıllık %3,5 düşüşle 782,77 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %2,7 düşüş ve %0,9 artışla 929,19 milyon mt ve 1,28 milyar mt seviyelerinde yer aldı. Ham çelik üretiminde görülen düşüş, Ocak-Ekim döneminde kaydedilen düşüşe kıyasla 0,3 puan daha yavaş oldu.

Aralık ayının başında (1-10 Aralık) orta ve büyük ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük ham çelik üretimi Kasım ayının sonuna kıyasla %3,2 düşüşle 2,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında ülkede toplam çelik üretiminin, talebin daha da zayıflayacak olması sebebiyle, azalması bekleniyor.