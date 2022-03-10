Çin’in günlük kömür üretimi Şubat ayının ortasından bu yana 12 milyon mt’u geçti

Perşembe, 10 Mart 2022 11:31:51 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin günlük kömür üretiminin geçtiğimiz ayın ortasından bu yana yıllık %10 artışla 12 milyon mt seviyesini geçtiği belirtildi.

Bununla birlikte Shanxi, İç Moğolistan ve Shaanxi eyaletlerinin toplam günlük kömür üretiminin 9 milyon mt’u aştığı ve üretimdeki artışla birlikte iç piyasada yeterli kömür arzının sağlandığı belirtildi.

NDRC önümüzdeki dönemde kömür üretimini, arzını, depolamasını ve pazarlamasını iyileştirmek; acil durum rezervlerini takviye etmek ve yüksek kaliteli kömür üretim kapasitesini daha da artırmak amacıyla ilgili devlet kurumları ve başlıca kömür üretim bölgeleriyle koordineli hareket edecek.