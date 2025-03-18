Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Şubat döneminde %9,8 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk iki ayında %9,8 düşüşle 1,07 trilyon RMB (150 milyar $) seviyesinde yer aldı.
Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %5,1 düşüşle 107,46 milyon m2 olarak kaydedildi.
İnşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %9,1 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %28,9 geriledi.
Şubat ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Ocak ayında kaydedilen %93,8’den %92,78’a yükseldi.