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Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Şubat döneminde %9,8 düştü

Salı, 18 Mart 2025 09:47:23 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk iki ayında %9,8 düşüşle 1,07 trilyon RMB (150 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %5,1 düşüşle 107,46  milyon m2 olarak kaydedildi.

İnşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %9,1 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %28,9 geriledi.

Şubat ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Ocak ayında kaydedilen %93,8’den %92,78’a yükseldi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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