Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Kasım döneminde %10,4 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk 11 ayında %10,4 düşüşle 9,36 trilyon RMB (1,3 trilyon $) seviyesinde yer aldı.
Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %14,3 düşüşle 861,2 milyon m2 olarak kaydedildi.
Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %12,7 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %23 geriledi.
Kasım ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Ekim ayında kaydedilen %92,49’dan %92,62’ye yükseldi.