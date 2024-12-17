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Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Kasım döneminde %10,4 düştü

Salı, 17 Aralık 2024 11:40:50 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk 11 ayında %10,4 düşüşle 9,36 trilyon RMB (1,3 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %14,3 düşüşle 861,2 milyon m2 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %12,7 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %23 geriledi.

Kasım ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Ekim ayında kaydedilen %92,49’dan %92,62’ye yükseldi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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